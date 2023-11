الملك السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، صباح الخميس، أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

