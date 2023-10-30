المقاومة توقع مدرعة لجيش الاحتلال في كمين هندسي محكم شرق حي الزيتون

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وقالت في بيان مقتصب لها، إن «مقاتليها أوقعوا قوة مدرعة للجيش الإسرائيلي في كمين هندسي محكم شرقي حي الزيتون»، مؤكدة «وقوع إصابات في صفوف القوة المستهدفة». وأشارت إلى «استهداف تجمعًا للآليات الإسرائيليّة المتوغلة في منطقة السودانية شمال غرب غزة، بوابل من قذائف الهاون.

وقالت في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة (الياسين 105)». كما أفادت كتائب القسام، بإطلاق صاروخ «متبّر» تجاه طائرة إسرائيلية مسيرة مأهولة في سماء المنطقة الوسطى. headtopics.com

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