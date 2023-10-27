المفتي: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة شاملة وصمة عار لن يمحوها التاريخ

فلسطين: نرفض تسييس الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة أو تحويلها كورقة للابتزازفلسطين تطالب بتحرك دولي غير تقليدي يرتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مظاهر إبادة جماعية اقرأ أكثر ⮕

نقابة المهندسين: إعداد قوافل إغاثية من مهندسى مصر لصالح أهل غزةاتخذ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، خلال جلسته الطارئة، عددا من القرارات لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى فى غزة، في ظل ما يتعرض له من عدوان صهيوني غاشم. اقرأ أكثر ⮕

«الصحفيين» تجهز ملفا قانونيا لمقاضاة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطينيأكدت نقابة الصحفيين المصريين في بيان لها أنها لن تتوقف عن كشف ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من فظائع وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. اقرأ أكثر ⮕

حركة حماس: صامدون ولن نتخلى عن المواجهةقال خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج أن المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة، وأقول للشعب الفلسطيني اطمئنوا حماس لن تتركم، وما تقوم به إسرائيل هي حرب إبادة جماعية للفلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

قوة غير قابلة للكسر.. يسرا اللوزي تعلن دعمها للفلسطينيينأعلنت الفنانة يسرا اللوزي، دعمها للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وذلك بعد العدوان الغاشم الذي يتعرض له أبناء القطاع في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

وزراء البيئة العرب يطالبون المجتمع الدولي بالتحرك الفوري تجاه ما يجري في غزة من إبادة جماعيةدعا مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المجتمع الدوليَّ بكل مؤسساته وهيئاته، لا سيما البيئية والصحية منها، إلى التحرك الفوري تجاه ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية. اقرأ أكثر ⮕