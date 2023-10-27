المفتي: حرب الإبادة الشاملة للفلسطينيين وصمة عار على جبين الإنسانية لن يمحوها التاريخ

أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة، وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح بأنها"جرائم حرب مكتملة الأركان".

مفتي الجمهورية : هدم الآثار جريمة فى حق التراث الإنساني مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تؤدي دورها في إيضاح الدين القويم ووصف مفتي الجمهورية، في بيان، مساء اليوم الجمعة، ما يحدث من هجمات غاشمة دون أدنى رحمة ولا هوادة على أبناء الشعب الفلسطيني المناضل، بأنها"وصمة عار على جبين الإنسانية" لن يمحوها التاريخ .

وقال مفتي الجمهورية:"إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي". headtopics.com

ودعا مفتي الجمهورية، عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

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