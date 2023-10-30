الملتقى الثاني للاستثمار يختتم أعماله بتوقيع 12 بروتوكولا اقتصاديا رياضيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أسفر الملتقي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية عن توقيع العديد من الاتفاقيات على مدار يومين متتاليين فى ظل مشاركة 37 دولة عربية و أفريقية وأوروبية و برعاية وزير الشباب والرياضة و بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي"اسميا" التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية .

شارك في الملتقي الذى لاقي ردود فعل إيجابية وواسعة 300 شخصية من رجال المال و الأعمال من مختلف دول العالم أبرزهم تانيا موردزوفا ممثل الوفد البلغاري ومصطفي بن احمد بن هارون البدجالى رئيس الوفد العماني لوزارة الشباب والرياضة والثقافة ، واحمد عبدون رئيس الوفد الإماراتي ورئيس مركز الشباب الإماراتي و اجناسيو جارثيا مدير عام إدارة التسويق الرياضي وتطوير الرياضة الأولمبية فى حكومة إقليم الباسك رئيس الوفد الاسباني و اللواء محمد نبيل الدسوقي و فلاديمير لامدروف الوزير الروسي ووفود كل من سلطنة عمان و سوريا...

ومن جانبه قال الدكتور محي معروف الأمين العام للاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضى"اسميا"ووكيل وزارة الشباب والرياضة المصرية انه يتوجه بالشكر لكل من شارك في الملتقى مشيدا بالنجاحات التى حققها الملتقي فى نسخته الثانية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و دعمه المستمر للنجاحات وحرصه الدائم على تقديم الصورة الحضارية لمصر الجديدة أمام العالم كلها وهو ما وضح بقوة فى استقبال ضيوف الملتقي الكبير . headtopics.com

وأشار الدكتور محي معروف أن الارقام التى شهدها المؤتمر تضمنت توقيع 12 بروتوكول اقتصادي رياضي دولى ، وعقد 18 جلسة مثمرة حول فنون التسويق والاستثمار تخللها عرض النماذج الناجحة حول العالم من بين الدول المشاركة ، وشارك فى معرض المتلقي 68 كيان اقتصادى من كل دول العالم وهو ما يؤكد نجاح الملتقي .

ومن جانبه أكد عبد الله البحار مدير الملتقي أن هذا التجمع الكبير من كل دول العالم فى مجال الاقتصاد والتسويق والصناعة الرياضة هو انتصار كبير للجمهورية الجديدة التى صارت جاذبة لكل شئ ، وانا شخصيا فى منتهي السعادة من ردود فعل المشاركين التى كانت إيجابية وكلهم اشادوا بنجاح الملتقي ، ووجه عبد الله البحار الشكر إلى د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأنه جعل من اقتصاديات الشباب والرياضة المصرية أرقاما كبيرة ومؤثرة وهو ما لمسناه فى الملتقي الكبير . headtopics.com

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