المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية مشروع عالمى متكامل.. فيديو

مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية، حيث نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، فيديو يوضح نسب التنفيذ وخطط المشروع، وهذه المنطقة اللوجيستية هى أول منطقة سيتم إنشائها بمفهوم المناطق اللوجيستية العالمية والذى يتوافق مع الجمهورية الجديدة التى يتم فيها تطوير كافة قطاعات النقل من سكك حديدية وطرق وكبارى ونقل نهرى وإنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائى الأخضر الصديق للبيئة لتقديم أعمال نقل حديثة ومتطورة خاصة وأن مصر هى رئيس مؤتمر المناخ من نوفمبر 2022 حتى نوفمبر 2023.

وأشار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أهمية المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة فى سرعة التداول والإفراج عن البضائع فى الموانئ البحرية وربطها عبر خطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية، موضحا أن هذه المنطقة اللوجيستية التى تبلغ مساحتها 273 فدان ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحرى والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتى يأتى على راسها صناعة الحاويات وهى من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها إلى مصر وأكد الوزير، أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل فى أعمال...

وأضاف أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جدًا لضمان عدم وجود عيوب فى تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية فى منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائى السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشى – الإتحاد – القبارى ) لنقل البضائع والمنتجات إلى كافة انحاء الجمهورية وأوضح أن هيئة ميناء الإسكندرية ستساهم بمشاركتها فى هذا المشروع فى تسهيل كافة الإجراءات وأن الجانب المصرى سيقوم بردم... headtopics.com

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