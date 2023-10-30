المفوضية الأوروبية: الإجهاد المائي أخطر تحديات دول منطقة البحر المتوسط

كتب- أحمد مسعد:قالت هيلجا زيتلر، عضو المفوضية الأوروبية، إن الإجهاد المائي واحد من أخطر المشكلات التي تعانيها دول منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى تعدد هذه الأسباب الناتجة عن الإجهاد المائي؛ خصوصًا بسبب الوقود الأحفوري.

وأضافت زيتلر، خلال حديثها اليوم الإثنين في جلسة "دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المناخ "أن 90% من الإجهاد المائي يعود إلى أنشطة الزراعة والمشروعات الاستثمارية مثل البحث عن الطاقة والتعدين". ولفتت عضو المفوضية الأوروبية إلى ضرورة زيادة كفاءة استخدام المياه بما يخدم متطلبات الدول الأكثر فقرًا في الموارد المائية، مضيفة أن قضايا إهدار المياه وخفض الانبعاثات والتلوث تحتاج إلى إدارة جيدة للحفاظ على الموارد المائية.

خبيرة أوروبية: الإجهاد المائي أمر شائع في منطقة البحر المتوسطقالت هيلجا زيتلر، عضو المفوضية الأوروبية، إن الإجهاد المائي أمر شائع في منطقة البحر المتوسط، وبصورة أقل في أوروبا. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. مصرع 9 مهاجرين قبالة السواحل الإيطاليةقضى تسعة مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإيطالية من شمال أفريقيا وقد عثر على جثثهم في مياه البحر المتوسط، وفق ما أفادت أمس السبت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. اقرأ أكثر ⮕

أبو الغيط: تكلفة الاستعداد لكوارث المياه أقل بكثير من خسائرهاقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الأمن المائي العربي يواجه تحديات متعاظمة، تحديات معقدة ومتشابكة تتطلب مضاعفة اقرأ أكثر ⮕

'سي إن إن': قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتجه نحو شرق البحر المتوسطسي إن إن قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتجه نحو شرق البحر المتوسط | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'سي إن إن': قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتجه نحو شرق البحر المتوسطسي إن إن قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتجه نحو شرق البحر المتوسط | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أسبوع القاهرة السادس للمياه.. تفاصيل لقاء سويلم مديرَ معهد البحر الأبيض المتوسط للمياهأسبوع القاهرة السادس للمياه تفاصيل لقاء سويلم مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه | مصراوى اقرأ أكثر ⮕