المكتب السياسي لحماس: لسنا هواه أو مغامرين وندرس ما نفعله جيدا... والشعب يتبنى المقاومة بالإجماع

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تحت الشمس»، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الأربعاء، أن حجم الدمار الذي سببه الاحتلال في غزة، لو مرس على دول كبرى مستقلة لكان وضعها أصعب من غزة الآن، مشددا على أن الحركة لديها قيادة حكيمة ومجربة وخبيرة وخاضت حروبا متواصلة ما بين حرب والأخرى سنتين أو ثلاثة على الأكثر، ومن ثم كل الحسابات والسيناريوهات وردات الفعل كانت حاضرة ومدروسة جيدا، عندما نفذت المقاومة عملية طوفان الأقصى.

وشدد على أن الالتفاف حول المقاومة منقطع النظير وهذا أمر صنعته المقاومة عبر التواصل المستمر مع أبناء الشعب الفلسطيني طيلة السنوات الماضية، لافتا إلى أن التجهيز لعملية طوفان الأقصى استغرقت فترة طويلة أكثر من أيام وأسابيع وهذا يؤكد قوة العمل الأمني لدى القسام بأنه خلال هذه الفترة الطويلة لم تصل أي معلومة للاحتلال عنها.

وذكر أن المعركة السياسية والإعلامية والعسكرية الحالية فيما يحدث بغزة، فالمقاومة متقدمة فيها يوما بعد يوم، منوها بأن توقف الحرب أو نهايتها متعلقة بأكثر من جانب متمثل في الاحتلال وموقف الدول العربية والإسلامية الأمر الذي سيقلل من أمد هذه الحرب، وبعد هذه المعركة ستكون حماس أقوى مما كانت عليه.مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها

