الموافقة على ترشيح النواب لتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة لضمان الاستقلال

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

نواب: مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة يتوافق مع اتفاقيات دوليةأعلن برلمانيون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة اقرأ أكثر ⮕

أبرزها الأمومة والطفولة.. ننشر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب هذا الأسبوعيستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلسات المجلس غداً الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ومنها إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون 'القومي للطفولة والأمومة'النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕