المقاومة الفلسطينية تطلق دفعات صاروخية من غزة تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي

في مذكراته لرجاء النقاش..

نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرالأمم المتحدة: لا مؤشر على عدم صحة إحصاءات الصحة الفلسطينية حول الضحايا في غزةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 8:54 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 8:54 موأفادت الجبهة الإسرائيلية الداخلية بسماع صفارات الإنذار في بلدات غلاف غزة مثل سديروت وإيفييم ونير عام وميفالسيم.

الأمم المتحدة: 'لا مكان آمنا في قطاع غزة'حذرت مُنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، من أنه لا مكان آمنا في غزة ، بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

متحدث جيش الاحتلال: سنواصل استهداف مستشفيات غزةكشفت ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، عن نية إسرائيل استمرار استهداف المستشفيات في قطاع غزة، بعد أن أكد أن هناك أنفاقًا لحركة المقاومة الإسلامية حماس تحت المستشفيات في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

نصرةً لغزة.. حمـ اس تدعو إلى النفير العام وتوجه رسائل للعالمأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة وتصعيد القصف براً وبحراً وجواً على الأحياء السكنية يُنذِر بِنِيَّة اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزةالمقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزةالمقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزةالمقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕