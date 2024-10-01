المقاومة العراقية تهدد بضرب القواعد الأمريكية ماذا قال المتهمون في واقعة أعمال السحر لمؤمن زكريا في اعترافاتهم؟

المقاومة العراقية تهدد بضرب القواعد الأمريكيةماذا قال المتهمون في واقعة أعمال السحر لمؤمن زكريا في اعترافات هم؟نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 8:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 8:44 م

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد قال إنه بدأ ضرب أهداف عسكرية وصفها بالمهمة بعشرات الصواريخ في الأراضي المحتلة . ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.وأشار الحرس الثوري إلى أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

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