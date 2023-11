المفوض العام لـ«أونروا»: الوكالة ستبقى مع الفلسطينيين في قطاع غزة

وأضاف لازاريني - خلال أول زيارة من نوعها يقوم بها للقطاع منذ العدوان الإسرائيلي عليه -"لم يسبق لي على الإطلاق أن رأيت وضعا مماثلا لما يحدث في غزة".وأوضح لازاريني - خلال زيارته التي استغرقت ساعات عدة وشملت مدرسة تؤوي نازحين -"لفتوا انتباهي اليوم إلى النقص الحقيقي في الغذاء والمياه والوقود".

وقال:"الوقود هنا في غزة هو كل شيء، لأنه بدون الوقود لن تعمل المولدات ولا المخابز ولا المستشفيات ولا يمكن ضخ المياه".

