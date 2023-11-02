المفوض العام لـ'أونروا': الوكالة ستبقى مع الفلسطينيين فى قطاع غزة

وأضاف لازاريني، خلال أول زيارة من نوعها يقوم بها للقطاع منذ العداون الإسرائيلي عليه: "لم يسبق لي على الإطلاق أن رأيت وضعا مماثلا لما يحدث في غزة". وأوضح لازاريني، خلال زيارته التي استغرقت ساعات عدة وشملت مدرسة تؤوي نازحين: "لفتوا انتباهي اليوم إلى النقص الحقيقي في الغذاء والمياه والوقود".
وقال: "الوقود هنا في غزة هو كل شيء، لأنه بدون الوقود لن تعمل المولدات ولا المخابز ولا المستشفيات ولا يمكن ضخ المياه".تعرف على موارد صندوق رعاية المبتكرين وآليات تحصيلها
مصر عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕
YOUM7: 'أونروا': الوضع الإنسانى المتردى فى غزة 'كارثى' ويتفاقم يوما تلو الآخروصفت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' تمارا الرفاعى، الوضع الإنسانى المتردى فى قطاع غزة بالكارثى ويتفاقم يوما تلو الآخر.
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕