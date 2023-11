المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

محافظة القاهرة :يتم قطع الكهرباء وفقا للجدول القديم حسب كل منطقة ، ويتم إضافة ساعة قبل الجداول المعلنة من خلال الضغط هنا والكثيرون يتساءلون عن أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء، وموعد انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء.

موعد انتهاء انقطاع الكهرباءولفت أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، مؤكدا أن خطة التحميل مؤقتة للغاية، وستحل في وقت وجيز. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه لا تمييز في مسألة تخفيف الأحمال ولا يستثنى منه أحد.

وقال إن الدولة تتحمل 75 % من فرق التكلفة الفعلية للطاقة والتي يدفعها المواطن، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تواجه تحديات ومخاطر على الحدود مثل مصر.

