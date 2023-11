المقاولون يحرم الأهلي من الراحة بعد الوداع الأفريقي

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبًا صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، ليودع الأهلي البطولة بعدما كان قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت بجنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بهدف نظيف.جهاد جريشة: صن داونز استحق ركلة جزاء أمام الأهلي‎الزمالك ينجح في اقناع «فتوح» لتمديد عقده..

