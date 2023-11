المفتي يوضح الطريقة الصحيحة لتقديم الزكاة للأشقاء الفلسطينيين

ووصف مفتي الجمهورية ما يحدث من هجمات غاشمة دون أدنى رحمة ولا هوادة على أبناء الشعب الفلسطيني المناضل بأنها «وصمة عار على جبين الإنسانية لن يمحوها التاريخ».محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.«خبز مغموس بالدم».. قصف مخبز في غزة يحول الباحثين عن «لقمة» إلى شهداء

