المفتي: الجيش المصري جيش وطني شريف لا يعتدي على أحد

وصرح المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوطن عبارة عن شعب يعيش فيه ومقدرات المجتمع والأرض التي نعيش فوقها، لافتا إلى أنه لكي يعيش المجتمع في استقرار فلابد من الحماية والدفاع عن المقدرات.

وقال مفتي الجمهورية: الردع والقوة تجعل أي عدو يفكر قبل الاعتداء على أحد، معلقا: الجيش المصري جيش وطني شريف لا يعتدي على أحد، ويحمي هذه البلد، لأن كل من يؤتي تلك القوة الرادعة سيعود بالنفع على الوطن وحماية الأنفس.وشدد المفتي: المقاصد الشرعية التي شرعها الله تعالى في كتابه لا يمكن أن تطبق إلا في ظل وطن حقيقي محمي بأفراد يدركون الأخطار التي تحيط بهم ويكونوا عونا ويدا واحدة.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

المفتي: الجيش المصري جيش وطني شريف لا يعتدي على أحدعلق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: لا تستمعوا للشائعات والإرهاب النفسي الذي تمارسه حماسجيش الاحتلال لا تستمعوا للشائعات والإرهاب النفسي الذي تمارسه حماس | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: لا تستمعوا للشائعات والإرهاب النفسي الذي تمارسه حماسجيش الاحتلال لا تستمعوا للشائعات والإرهاب النفسي الذي تمارسه حماس | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة: استشهاد 7 آلاف شخص بينهم 3038 طفل جراء العدوان الإسرائيليلا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قصف أحياء قطاع غزة في مناطق الشمال والجنوب على حد سواء، ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين والنساء والأطفال. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث باسم جيش الاحتلال: نعمل على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيلقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم يعملون على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

دعت إليه حماس من 4 جبهات.. ماذا يعني النفير العام ضد الاحتلال؟في تطور كارثي للحرب على غزة من جانب جيش الاحتلال الاسرائيلي، والقصف الصاروخي الذي لا يتوقف، قطعت قوات الاحتلال الاتصالات.... اقرأ أكثر ⮕