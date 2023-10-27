المفتي: الجيش المصري جيش وطني شريف لا يعتدي على أحد

العزب الطيب يطالب بوقف التطبيع وطرد سفراء إسرائيل من الدول العربيةهجمات لم تحدث من قبل..

تفاصيل الهجوم الكامل على قطاع غزةتقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزة

جيش الاحتلال: لا تستمعوا للشائعات والإرهاب النفسي الذي تمارسه حماسجيش الاحتلال لا تستمعوا للشائعات والإرهاب النفسي الذي تمارسه حماس | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: لا تستمعوا للشائعات والإرهاب النفسي الذي تمارسه حماسجيش الاحتلال لا تستمعوا للشائعات والإرهاب النفسي الذي تمارسه حماس | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة: استشهاد 7 آلاف شخص بينهم 3038 طفل جراء العدوان الإسرائيليلا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قصف أحياء قطاع غزة في مناطق الشمال والجنوب على حد سواء، ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين والنساء والأطفال. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث باسم جيش الاحتلال: نعمل على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيلقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم يعملون على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

دعت إليه حماس من 4 جبهات.. ماذا يعني النفير العام ضد الاحتلال؟في تطور كارثي للحرب على غزة من جانب جيش الاحتلال الاسرائيلي، والقصف الصاروخي الذي لا يتوقف، قطعت قوات الاحتلال الاتصالات.... اقرأ أكثر ⮕

متحدث جيش الاحتلال : نعمل على كل الجبهات للحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيلأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن جيش الاحتلال يعمل على كل الجبهات للحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل، داعيًا سكان مدينة غزة للتحرك جنوبًا. اقرأ أكثر ⮕