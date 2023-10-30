الموسيقار هانى مهنى ضيف برنامج It's Showtime على قناة cbc الليلة

، ويكشف هانى العديد من الأسرار والكواليس عن حياته وأعماله اللي أثرت في الجمهور المصرى والعربى على مدار السنوات الماضية.

هاني مهنا موسيقار وملحن مصري، ولد في محافظه الشرقيه، وحصل على دبلوم الموسيقى من معهد مونتي فردي التابع لمعهد ليونارد دافينشي، وسافر إلى ايطاليا ودرس أيضاً النظريات الموسيقية والهارموني والبيانو في إيطاليا بمعهد ألفريد أوهانيس.

بدأت مسيرة هاني مهنا منذ صغره، وفي سن الخامسة عمل بفرقة الفنانة تحية كاريوكا، ثم انتقل بعدها للعمل فى مسرح المنوعات، وعندما كان في مرحلة الثانوية شارك في برنامج مسابقات تلفزيونية بعنوان "الكأس لمين"، وفاز فيه بجائزة العزف المنفرد لثلاث سنوات متتالية. headtopics.com

قام هانى مهنا بتأليف أول عمل موسيقى تصويرية له في عام 1971، لمسلسل إذاعي عن حياة روز اليوسف، وانتقل بعدها إلى تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية، من أبرزها: "الحب فوق هضبة الهرم، البيه البواب، ألف بوسة وبوسة، الرجل الذي عطس، وزوج تحت الطلب" والعديد من الأعمال الأخرى.

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