المفتاح رمز النكبة وحق العودة

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المفتاح رمز النكبة وحق العودةالمفتاح رمز النكبة وحق العودة اقرأ أكثر ⮕

بعد 5 وقائع.. سقوط لص سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بإمبابةتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بعد ارتكابه 5 وقائع بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة. اقرأ أكثر ⮕

استخدما المفتاح المصطنع.. تجديد حبس عاطلين لسرقتهما شقق بعين شمساستخدما المفتاح المصطنع.. تجديد حبس عاطلين لسرقتهما شقق بعين شمس اقرأ أكثر ⮕

القبض على لص سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بإمبابةتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بعد ارتكابه 5 وقائع بمنطقة إمبابة بالجيزة. اقرأ أكثر ⮕

دبلوماسي سابق: وقف إطلاق النار في غزة المفتاح الرئيسي للمأساة الإنسانية الحاليةقال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك ازدواجية تامة من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تجاه ما يحدث حاليًا من اجتياح بري اقرأ أكثر ⮕

«أردتم الحرب فانتظروا النكبة»| نص منشور الاحتلال الإسرائيلي لسكان الضفة الغربيةعرض الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج كل يوم والمذاع على فضائية 'on' نص المنشور الذي وزعته قوات الاحتلال الإسرائيلي اقرأ أكثر ⮕