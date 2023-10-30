المغنية الإنجليزية أديل توقف حفلتها وتبكي أثناء رؤية طبيبها الخاص «فيديو»

تفاجئ الجمهور الحاضر بحفلة أديل الأخيرة، التي أقيمت في بلاس فيجاس، بتصرف غريب منها، أدى إلى توقفها عن الغناء وانهيارها في البكاء.تغني أغنية «When We Were Young»، وسط الجمهور، لكنها تفاجأت حين رأت الطبيب الذي ساعدها على إنجاب ابنها، ما جعلها تتأثر وتبكي بعد رؤيته.

وتحدثت أديل خلال الحفل عن الممثل الراحل ماثيو بيري، قائلة: «إنه أمر صادم دائمًا، خاصة عندما يكون الشخص الذي جعلك تضحك والذي جلب الكثير من السعادة إلى حياتك، هذا ما أجده غريبًا جدًا، لم أقابله مطلقًا في حياتي»، وأهدته أغنية «When We Were Young»، وفقا لما نشره موقع «TMZ».في صراعه مع الإدمان، والذي كشف تفاصيله في مذكراته التي نشرها العام الماضي، قائلة: «لقد كان منفتحًا للغاية في صراعاته مع الإدمان، وأعتقد أنه شجاع بشكل لا يصدق».

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