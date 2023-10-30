المطران شامي يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس بطرس بدبانة بالإسكندرية

ترأس مساء أمس، سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس بطرس، بدبانة، بالإسكندرية.

وشارك في الصلاة الأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية قائلًا: المسيح حي فينا، هل نؤمن بهذا؟. لنسمح لقوة الروح القدس، التي فينا أن تلمس القلوب، وتحولها من متحجرة إلى ممتلئة من حضور يسوع المسيح.البابا تواضروس: النجاح كلمة تُطلق على كل مراحل الحياةمارسيل كولر يضرب بيد من حديد..دش ساخن لثلاث لاعبين فمن هم؟

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