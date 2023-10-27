المغرب.. انعقاد ملتقى الأعمال المغربي الليبي أول نوفمبر المقبل بطنجة

ويهدف الملتقى، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة بشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ومجلس أصحاب الأعمال الليبي، إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية والفرص الاستثمارية بين المغرب وليبيا، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز فرص النفاذ للأسواق الافريقية والعالمية.
كما يهدف الملتقى الذي كان مقررا أن ينعقد في شهر سبتمبر الماضي قبل تأجيله بسبب كارثة الزلزال فى المغرب وفيضانات مدينة درنة الليبية - إلى تحسين التعاون المصرفي المشترك لتعزيز فرص الاستثمار والتجارة، وتقوية التعاون المشترك في النقل واللوجستيك البحري والجوي.يشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عقدت أمس الخميس اجتماعا تنسيقيا مع الجانب الليبييي؛ لبحث تحضيرات عقد هذا الملتقى الاقتصادي الأول من نوعه بين الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض السياق العام الذي يأتي فيه تنظيم هذا الملتقى، حيث يعد المغرب من البلدان الرائدة في إفريقيا والعالم العربي التي اختارت تحرير اقتصادها ومبادلاتها منذ أوائل الثمانينيات، وتعززت هذه السياسة من خلال تبني جملة من الإصلاحات الاستباقية، والتي ركزت أساسا على إلغاء التدابير غير الجمركية عند الاستيراد والتصدير وتبسيط النظام الضريبي للواردات وترشيد التعريفة الجمركية. headtopics.com