المغرب.. انعقاد ملتقى الأعمال المغربي الليبي أول نوفمبر المقبل بطنجة

ويهدف الملتقى، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة بشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ومجلس أصحاب الأعمال الليبي، إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية والفرص الاستثمارية بين المغرب وليبيا، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز فرص النفاذ للأسواق الافريقية والعالمية.

كما يهدف الملتقى الذي كان مقررا أن ينعقد في شهر سبتمبر الماضي قبل تأجيله بسبب كارثة الزلزال فى المغرب وفيضانات مدينة درنة الليبية - إلى تحسين التعاون المصرفي المشترك لتعزيز فرص الاستثمار والتجارة، وتقوية التعاون المشترك في النقل واللوجستيك البحري والجوي.يشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عقدت أمس الخميس اجتماعا تنسيقيا مع الجانب الليبييي؛ لبحث تحضيرات عقد هذا الملتقى الاقتصادي الأول من نوعه بين الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض السياق العام الذي يأتي فيه تنظيم هذا الملتقى، حيث يعد المغرب من البلدان الرائدة في إفريقيا والعالم العربي التي اختارت تحرير اقتصادها ومبادلاتها منذ أوائل الثمانينيات، وتعززت هذه السياسة من خلال تبني جملة من الإصلاحات الاستباقية، والتي ركزت أساسا على إلغاء التدابير غير الجمركية عند الاستيراد والتصدير وتبسيط النظام الضريبي للواردات وترشيد التعريفة الجمركية. headtopics.com

وزارة التموين تستعد لصرف مقررات شهر نوفمبر الأسبوع المقبلتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر نوفمبر 2023 اعتبارا من الأسبوع المقبل أول الشهر. اقرأ أكثر ⮕

ليلى علوى وبيومى فؤاد يبدآن تصوير 'جوازة توكسيك' منتصف نوفمبر المقبلالفنانان ليلى علوى وبيومى فؤاد يبدآن تصوير أول مشاهد فيلمهما الجديد 'جوازة توكسيك' منتصف شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة اقرأ أكثر ⮕

إقامة مهرجان الفيلم الأوروبي في روسيا رغم حرب موسكو على أوكرانيارغم استمرار حرب موسكو على أوكرانيا، يشهد شهر نوفمبر المقبل عودة اقرأ أكثر ⮕

المنتخب الأولمبى يقترب من مواجهة الإمارات وديا فى نوفمبراقترب منتخب مصر الأولمبى من مواجهة نظيره الاماراتي وديا خلال فترة التوقف الدولى في نوفمبر المقبل اقرأ أكثر ⮕

ودية جديدة للمنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريسخلال شهر نوفمبر المقبل اقرأ أكثر ⮕

فيتوريا يعلن خلال ساعات قائمة المحترفين لتصفيات كأس العالمخلال معسكر الفراعنة بشهر نوفمبر المقبل اقرأ أكثر ⮕