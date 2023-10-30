المغرب: هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.7 درجة تضرب وسط غربي البلاد

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:35 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:35 موذكر المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل على موقعه الرسمي أن مركز الهزة كان في منطقة أداسيل بإقليم شيشاوة، على عمق 10 كيلومترات، وتم تسجيلها الساعة 4:20 صباحاً.

وتعد هذه الهزة إحدى الهزات الارتدادية للهزة الأرضية الأولى التي ضربت المغرب يوم 8 سبتمبر الماضي، بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزها في إقليم الحوز.

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