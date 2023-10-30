المديريات التعليمية تنبه على الطلاب بمنع حيازة المحمول خلال امتحانات شهر أكتوبر

الصحة الفلسطينية: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المُستشفيات مُستمرة.. وعمليات الإخلاء مُستحيلةبايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةمصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 11:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 11:29 صوشددت المديريات على الالتزام بالزي المدرسي، مع التنبيه على الطلاب بعدم الغياب عن أي امتحان، نظرا لأن درجات امتحانات الشهر تدخل في المجموع الكلي للطالب، ولا يوجد موعد بديل لعقدها.
ويواصل طلاب سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي أداء امتحانات الشهر التي بدأت أمس الأحد، وتعقد الامتحانات على مستوى المدارس في جزء من اليوم الدراسي. وقالت وزارة التربية والتعليم إن الهدف من الاختبارات الشهرية هو معرفة مستوي التحصيل الدراسي للطلاب، والاختبار سيكون قصيرا طبقا للمواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات، وتتولي المدرسة وضع أسئلة الامتحانات في المقرر الذي درسه الطلاب طوال شهر أكتوبر، ويخصص للامتحان 15 درجة في كل مادة.
ووفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن توزيع درجات سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، سيخضع الطالب لثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد، ويستهدف الاختبار الأول أجزاء المقرر التي درسها الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي، أما الاختبار الثاني فيستهدف أجزاء المقرر التي درسها الطالب في الشهر الثاني فقط من الفصل دراسي، وهذين الاختبارين يكونان على مستوى المدرسة، أما الاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي، ويعقد على مستوى الإدارة التعليمية، ويستهدف قياس... headtopics.com