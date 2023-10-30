المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42

يشارك المركز بمجموعة كبيرة من اصداراته الحديثة نذكر منها:"علم اللغة البيئي"،"القرية"،"الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"،"سنوات القرب من دوستويفسكي"،"فلسفة البلاغة"،"مثنوي سلسلة الذهب"،"الكتاب البري"،"الأفريكانية"،"مدرسة الحمقى"،"براءة جذرية"،"الرواية الأمريكية عند الكاتبات الأفرو أمريكيات"،"شهود على نهاية عصر"،"طه حسين: من الشاطئ الاخر"،"السنة والثلاثون...

يشارك المركز بمجموعة كبيرة من اصداراته الحديثة نذكر منها:"علم اللغة البيئي"،"القرية"،"الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"،"سنوات القرب من دوستويفسكي"،"فلسفة البلاغة"،"مثنوي سلسلة الذهب"،"الكتاب البري"،"الأفريكانية"،"مدرسة الحمقى"،"براءة جذرية"،"الرواية الأمريكية عند الكاتبات الأفرو أمريكيات"،"شهود على نهاية عصر"،"طه حسين: من الشاطئ الاخر"،"السنة والثلاثون موقفًا دراميًا"،"حواديت الأطفال والبيوت"،"قراءات في أعمال نوال السعداوي"،"الذرة الرفيعة الحمراء"،"حرب الثورة الأمريكية"،"إسكندريتي: في شمس الأصيل"،"فرقة العمال المصرية"،"الاستشراق هيمنة مستمرة"،"دراسات عن المماليك في مصر"،"الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية"،"وسط الجزيرة العربية وشرقها"،"تذكر الحرب العالمية الأولى"،"ما بعد التاريخ"،"مقدمة في تاريخ إسرائيل"،"تاريخ البحث النقدي التلريخي للعهد القديم"،"تاريخ العرب العام"،"الصين في عشر كلمات"،"تاريخ البحر الأحمر: من ديليسبس حتى اليوم"،"أسباب الحرب العالمية الثانية"،"تاريخ أثيوبيا"،"صعود أهل النفوذ"،"ذكريات في الترجمة".وكذلك"طه حسين من الازهر للسوربون"،"الاستشراق الطليعي"،"مقدمة التصوف المسيحي"،"بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 641-1517 م"،"المحتوى في علم الكلام:من التراث العربي اليهودي"،"الغصن الذهبي"،"الهلال الأسود"،"الزواج والحداثة"،"الصعود العالمي للشعبوية"،"الحق في الكسل"،"اللوبي العربي"،"الاقتصاد الثقافي العالمي"،"ثمن عدم المساواة"،"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"،"تدبر الكبر"،"أهل التشريع والتأويل"،"مدارات المجاز في الخطاب"،"السياسة"،"فهم التنمية المستدامة"،"القصة العظيمة للرياضيات"،"حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة"،"القيادة غير التقليدية"،"اتجاهات في المسح الأفريقي"،"بيولوجيا السعادة"،"المشاعر السياسية"،"أخلاق الحداثة"،"التفسير الإبداعي للأحلام"،"مناهج التحليل النقدي للخطاب" و"ومغامرة المنهج".

تعرف على إصدارات 'القومى للترجمة' فى معرض أكاديمية ناصر العسكريةيشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 2 نوفمبر المقبل. اقرأ أكثر ⮕

60 فعالية وورش عمل فى الكتب المصورة فى معرض الشارقة للكتاب 2023تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عشاق الكتب المصورة 'الكوميكس'، في أكثر من 60 فعالية وورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي اقرأ أكثر ⮕

جين سعيد المقدسي في ضيافة «القومي للترجمة» الأحد المقبلينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة بمناسبة صدور الطبعة العربية من كتاب «جدتي وأمي وأنا.. مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات» اقرأ أكثر ⮕

الكاتبة الفلسطينة جين سعيد المقدسي في ضيافة القومي للترجمة 5 نوفمبر المقبلينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة بمناسبة صدور الطبعة العربية من كتاب "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من اقرأ أكثر ⮕

ندوة لمناقشة كتاب ''جدتى وأمى وأنا' فى المركز القومى للترجمة.. اعرف موعدهاينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، ندوة بمناسبة صدور الطبعة العربية من كتاب 'جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات'. اقرأ أكثر ⮕

هدى يسى تستقبل حرم رئيس صربيا للمشاركة في مؤتمر اتحاد المستثمرات العرببدأت وفود مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي الشباب محور التنمية ..الفرص والتحديات فى دورته الـ 26 ، في الوصول إلى مطار القاهرة.... اقرأ أكثر ⮕