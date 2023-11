المركز المسيحي الإسلامي ينظم ندوة 'من هو المسيح؟ الجدل الذي حدث في مجمع نيقية ٣٢٥م' الثلاثاء المقبل بالزمالك

حيث سيلقي الندوة (بالإنجليزية) الدكتور القس باترك وايتورث، قس بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ومن المقرر أن يشارك الحضور عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، كما يشارك بالحضور أيضا عدد من اللاهوتيين والشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة والإعلام.

