المجلس الوطني الفلسطيني يناشد برلمانات العالم بوقف عدوان الاحتلال على غزة

ناشد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، البرلمانات كافة في الاتحاد البرلماني الدولي في أوروبا وآسيا والأمريكيتين، وأستراليا، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والبرلمانات في أوطانها كافة، بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت وكالة"وفا" الفلسطينية.

وقال فتوح،"يا شعوب الأرض في كل مكان، باسم الإنسانيـة جمعاء، نناشدكم باسم المجلس الوطني الفلسطيني وقف الحرب البشعة التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وسائر لمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس".

وأضاف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني:"نناشدكم باسم البشرية الحرة إيقاف الغارات الوحشية والهمجية الإسرائيلية المتواصلة على مدار ثلاثة أسابيع، وقتلت أكثر من سبعة آلاف إنسان فلسطيني، 70% منهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 19,000 جريح حتى الآن، وتشريـد حوالي مليون ونصف المليون مواطن في أماكن ليست آمنة بعد أن دمرت وأزالت أكثر من 150,000 وحدة سكنية وأكثر من 14,000 بناية وعمارة، أحياء بكاملها وتجمعات سكنية بأكلمها أزيلت عن وجه الأرض، مستشفيات قصفت وجريمة المستشفى الأهلي (المعمداني) شاهد علــى... headtopics.com

وتابع:"لا دواء ولا غذاء ولا ميـاه ولا كهربـاء ولا مستشفيات قادرة على إسعاف المصابين، حيث أخرجتها من الخدمة بسبب التهديد المستمر ومنع الوقود وتهديد ما تبقى من مشافي لمعالجة الجرحى". وختم فتوح مناشدته بالقول:"كفى قتلاً، كفى وحشية، كفى دمارًا.. كفى استهتارًا بأرواح البشر، كفى صمتًا، حرب لم يكن لها مثيل عبر التاريخ فأين ضمائركم يا عالم وأين إنسانيتكم؟، كفى ظلمًا، لا لازدواجية المعايير وكفى الكيل بمكيالين".

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى الآلاف في حصيلة تزداد بشكل كبير يوميا، بينما واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين والمستشفيات والكنائس وأي مكان يمكن أن يحتمي به سكان القطاع. headtopics.com

واعتبر بنيامين نتنياهو، في أول خطابٍ له بعد اندلاع المواجهات، أن ما حدث يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم قاسٍ غير مسبوق في إسرائيل، لتبدأ إسرائيل في قصف مكثف على القطاع

المجلس الوطني الفلسطيني يُناشد برلمانات العالم بالتدخل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيليناشد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة البرلمانات كافة في الاتحاد البرلماني الدولي في أوروبا وآسيا والأمريكيتين وأستراليا، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والبرلمانات في أوطانها كافة، بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. اقرأ أكثر ⮕

تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات جنوبي لبنانتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على غزة وقصف بلدات جنوبي لبنان اقرأ أكثر ⮕

مصر تدعم القضية الفلسطينية رسمياً وشعبياً.. تدشين أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار 'قطرة دماء تساوى حياة'.. دعم الأطقم الطبية فى شمال سيناء والدفع بعيادات متنقلة.. ورفع جاهزية المستشفيات وتوفير احتياجاتهالم تتخلى الدولة المصرية يوماً عن دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، في ظل تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة اقرأ أكثر ⮕

شريهان لـصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

أرقام مفزعة تكشف عنها وزارة الصحة الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيليارتفعت حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى أكثر من 6955 شهيدا (6850 في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕