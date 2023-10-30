المديريات التعليمية: وضع أسئلة امتحان الشهر من معلم المادة وبإشراف الموجه

أكدت المديريات التعليمية والإدارات أنه تم وضع أسئلة امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى من قبل معلم المادة وتحت إشراف موجه المادة أو التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية أى أن الأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى وهدفها قياس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر أكتوبر ومواصفات الأسئلة واحدة لجميع الطلاب بحيث تقيس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين بما يتناسب مع المفردات الاختبارية التى تم تدريب المعلمين عليها خلال الفترة الماضية.

والتعليم الفنى، حددت مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس» للعام الدراسى الحالى 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلى أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة..

تفاصيل توزيع درجات المواد بتقييمات الصفوف الرابع والخامس والسادسحددت المديريات التعليمية، شكل توزيع درجات كل مادة بتقييمات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. اقرأ أكثر ⮕

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