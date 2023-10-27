المرصد السوري: ميليشيات موالية لإيران تشن هجمات جديدة على القواعد الأمريكية في سوريا

وقال المرصد أيضا إن دوي انفجارات قوية سمعت في قاعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في منطقة خراب الجير بريف المالكية.وكانت الميليشيات قد أعلنت بالفعل مسؤوليتها عن هجوم بصاروخين هناك أمس الأول الأربعاء.

ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر، تبنت الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا نحو عشرين هجوما، استهدفت في المقام الأول القواعد التي تستخدمها القوات الأمريكية.

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