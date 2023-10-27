المركز المصرى للفكر والدراسات: 25 ألف شهيد وجريح فى العدوان الإسرائيلى على فلسطين حتى الآن.. ومصر ترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية.. وفكرة تهجير سكان غزة إلى سيناء طرح شديد الوقاحة

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويرى نائب مدير المركز المصرى للفكر والدراسات في دراسة نقلها المرصد المصرى التابع للمركز أن العمليات العسكرية، التي تفجرت بين إسرائيل وقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، تمثل نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في ضوء استمرار هذه العمليات منذ هذا التاريخ، وحتى الآن، ودون وجود أي أفق متى يمكن أن تنتهي، وكيف ستنتهي؟..

ويزيد من خطورة هذا الموضوع قيام بعض الإسرائيليين الرسميين وغير الرسميين مؤخرًا بإعادة طرح نفس الأفكار القديمة، والإشارة إلى ضرورة استيعاب مصر مئات الآلاف من سكان القطاع، بل قد وصل الأمر إلى انتقال هذا الطرح، شديد الوقاحة، من مرحلة استيعاب مصر لسكان غزة إلى مسألة اختيار الأماكن التي يمكن أن يقطنوا فيها في بعض المحافظات المصريةوأضاف ،لم يكن أمام القيادة السياسية المصرية الوطنية من خيار أمام هذا الحديث المتكرر عن التهجير إلى سيناء سوى أن تعيد التأكيد في جميع المناسبات على الرفض القاطع لموضوع...

المركز المصرى للفكر والدراسات: مصر رفضت رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينيةأكد اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب مدير المركز المصرى للفكر والدراسات في دراسة نقلها المرصد المصرى التابع للمركز أن العمليات العسكرية، التي تفجرت بين إسرائيل وقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023. اقرأ أكثر ⮕

باحث: تهديد إسرائيل بالاجتياح البري لقطاع غزة ينذر بتداعيات خطيرةعلق محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي....... اقرأ أكثر ⮕

2913 طفلا.. ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة2913 طفلا ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

2913 طفلا.. ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة2913 طفلا ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

خالد عكاشة لـ'القاهرة الإخبارية': هجوم إسرائيل العنيف بغزة لترميم سمعة الحكومةقال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجيش الإسرائيلى بدأ بعملية برية فى قطاع غزة وهناك معلومات استخباراتية بدأت تتوفر. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزةانطلقت قبل قليل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال الجلسة العامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، التي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕