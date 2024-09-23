المشتري والقمر في منظر جميل يشاهد بسهولة بالعين المجردة

المتناقص بكوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسي في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الشرقي إلى ما قبل شروق الشمس.فى تقرير لها ، إن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، ف القمر يبعد عنا حوالي 397,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد 716,000,000 كيلومتر .
خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم. بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.رئيس الإمارات: جهود مصر وقطر والولايات المتحدة خطوة أولى نحو تحقيق السلامالأولمبية: الزمالك أرسل اسم فتوح للسفر للسعودية وطلبنا إقرارا قانونيا لاعتماده
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