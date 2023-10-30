المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة طفل تحت تهديد السلاح بمنشأة القناطر

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد دهشان، وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم محمد وسالم عبد العزيز سيد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وعصام حسين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين"ابراهيم. ا"، 17 سنة، حداد، و"احمد. ح"، 29 سنة، حداد، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمه، سرقة طفل تحت تهديد السلاح، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 1857 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة.

وتبين أنه في يوم 10 مارس الماضي، سرقا المتهمين هاتف محمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليه الطفل"محمد. ج"، 17 سنة، سائق، بطريقة الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن استوقفه الأول طالبا توصيله لمكان تواجد الثاني. headtopics.com

وتابعت التحقيقات عندما تهيأ لهما الظرف قام الثاني بإشهار سلاح أبيض"كتر" في وجه مهددا إياه به، فتعديا عليه بالضرب مما تسبب في إصابته، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعا في سرقة الدراجة النارية قيادة المجني عليه، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به ألا وهو إغاثة المجني عليه بمعرفة المارة.تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب وسرقته بمنشأة القناطرمارسيل كولر يضرب بيد من حديد..دش ساخن لثلاث لاعبين فمن هم؟ headtopics.com

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