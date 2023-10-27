المركز المصري للفكر: ما يحدث في قطاع غزة الآن ليس العملية البرية الكبرى

وأشار عكاشة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج"الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، إلى أن هذه الجهود الدبلوماسية لإرساء هدنة توقفت بعد إعلان إسرائيل القيام بالعملية البرية على قطاع غزة، مضيفا أن هناك تضرر كبير داخل القطاع بسبب قطع الاتصالات، معتبرا أن ما يحدث في قطاع غزة الآن ليس العملية البرية الكبرى.

وقال شيخ الأزهر في تصريحات نقلتها فضائية"اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل،"لن يرحم التاريخ كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء وكل من دعم استمرار هذا الإرهاب". وأَضاف"واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حل فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يمارس ضده مجـزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلا لها".عاجل| إعلام فلسطيني: استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف شرق محافظة خان يونسالموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

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