المرور: إصدار كارت مدوفع مقدما لتقليل الزحام علي بوابات الطرق قريبا

وأضاف فتح الله خلال ندوة الانعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية، أن الإدرة العامة للمرور تحاول مجابهة تلك الزيادة من خلال عدد من المحاور من بينها مشاركة الجهات المعنية في تنفيذ المشروع القومي للطرق من خلال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة شكبة الطرق الموجودة من بينها طريق نفق شرم الشيخ وطريق القاهرة السويس الصحرواي ويتم حاليا مشروعات بـ1500 كيلو.

وأشار وكيل الإدراة العامة للمرور، إلى أن المرور تتوسع في وحدات مرورية جديدة من بينها جهينة ومنوفية وراس سدر، وسيناء ليصبح إجمالي عدد وحدات المرور 213 وحدة علي مستوي الجمهورية. وتابع: “نقدم الدعم اللوجسيتي من خلال مشاركة الإدراة العامة للمرور وممثلي جهات الوزراة المعنية لتنفيذ منظومة النقل الذكي وهي منظومة الكترونية يتم تطبيقها علي الطرق كمرحلة أولى وتم تنفيذها علي 7 طرق أساسية من بينها شبرا بنها الحر الدائري والطريق الإقليمي يعمل بنظام النقل الذكي”.

وأشار اللواء الدكتور علاء فتح الله، إلى أن المرور تعمل الآن علي إصدار كارت مدفوع مقدما لتقليل الزحام علي البوابات بالإضافة إلى التوسع في منظومة الإدارات الحديثة علي الطرق لرصد المخالفات، مشير إلى أنه في إطار دور وزراة الداخلية لتخفيف عن كاهل المواطنين تم عمل وحدات مرور مميزة متنقلة لا تتقيد بمحل الإقامة لتقديم خدمات مختلفه للمواطنين.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي headtopics.com

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