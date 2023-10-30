المستشار حافظ عباس يسلم السفيرة مشيرة خطاب درع النيابة الإدارية.. صور

وقع اليوم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بروتوكل تعاون مشترك، بين الهيئة والمجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس، ومن قيادات الجهتين.

يأتى ذلك في إطار الخطة الشاملة الموضوعة لتطوير وتحديث وتنظيم هيئة النيابة الإدارية خارجيا وداخليا، فى شتى جميع، بالإضافة ورفع كفاءة أعضاء الهيئة من المستشارين فى كافة النواحي القانونية، وتطوير مهاراتهم.

رئيس النيابة الإدارية يفتتح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى لرؤساء النيابة.. صورشَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى لرؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز. اقرأ أكثر ⮕

رئيس النيابة الإدارية يفتتح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى لرؤساء النيابة.. صورشَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى للسيدات والسادة رؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.. اقرأ أكثر ⮕

بمشاركة 50 عضوا.. النيابة الإدارية تعقد دورة تنشيطية بمركز التدريب القضائيافتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، الدورة التدريبية التنشيطية الأولى لرؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز اقرأ أكثر ⮕

النيابة الإدارية تفتتح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى لرؤساء النيابةشَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق ٢٩ ١٠ ٢٠٢٣ افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى لرؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز. اقرأ أكثر ⮕

رئيس «النيابة الإدارية» يشهد افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء الهيئة| صورشَهِدَ المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 202 افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى لرؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل- مدير المركز. اقرأ أكثر ⮕

افتتاح الدورة التدريبية لرؤساء النيابة الإداريةشَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى للسيدات والسادة رؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز. اقرأ أكثر ⮕