المركزي للتعبئة العامة: 21.3 ٪ إنخفاض فى إصابات العمل عام 2022 عن العام السابق

اصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2022 ومن أهم المؤشرات الإحصائية.

أوضح الجهاز، أن بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل 9857 حالة عام 2022 موزعه بين الذكور بعدد 8691 حالة و1166 حالة إناث، مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%. بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1642 حالة بنسبة 16.7 ٪، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51،5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي عدد الحالات.

• بــلــغ عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــو ر 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حـــالــــــة بـنســـبـــة 11.8 ٪ من إجمالي عدد الحالات. واحتلت محافظة القاهرة، المركز الأولي على مستوي الجمهورية كأكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.و سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19. headtopics.com

سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل.

بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪، يليها( الاصابات الخطأ أو التصادم بأشياء ) 2506 حالة بنسبة 25،4 ٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 16 حالة بنسبة 0،2٪ من إجمالي عدد الحالات. headtopics.com

«الإحصاء»: 21.3 % انخفاض في إصابات العمل عام 2022 عن العام السابقكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 ، عن إحصاءات إصابات العمل في منـشآت الـقطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص «50 عامل فأكثر»والقطاع الاستثماري عام 2022. اقرأ أكثر ⮕

21.3 ٪ إنخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022 مقارنة بعام 2021أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) والقطاع الاستثماري عام 2022. اقرأ أكثر ⮕

الإحصاء: 21.3 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل عام 2022اصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منـشآت الـقطاع الحكومي والــقطـاع العام- الأعمـال الـعـام والــقطــاع اقرأ أكثر ⮕

964 مليون دولار صادرات مصر لـ5 دول فى يوليو الماضىارتفعت الصادرات المصرية لأكبر 5 دول خلال شهر يوليو الماضي بشكل ملحوظ، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي صادرات مصر اقرأ أكثر ⮕

1.5 مليار دولار وفرًا حققتها واردات السلع الاستهلاكية فى 7 أشهر عام 2023أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التراجع الذي شهدته الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة. اقرأ أكثر ⮕

الحكومة توضح أسباب زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائى.. إنفوجرافكشفت الحكومة عن أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، اقرأ أكثر ⮕