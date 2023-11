المساعدات الإنسانية من مصر لأهل غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: مطار العريش يستقبل 60 طائرة نقلت 1400 طن مساعدات لقطاع غزة منذ بداية العدواناستقبل مطار العريش الجوى بشمال سيناء 60 طائرة شحن محملة بـ1400 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة لصالح قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلى..

ALBAWABANEWS: ضياء رشوان: مصر تدعو المنظمات الدولية للتحقيق في مقتل 24 صحفيا في غزةأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تدعو المنظمات الدولية، خاصة منظمة حماية حقوق الصحفيين، إلى التحقيق في مقتل 34 صحفيًا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

AKHBARELYOM: نتنياهو يعترف: الخسائر مؤلمة!!بينما كان معبر رفح يستقبل الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين ضحايا العدوان الإسرائيلى الهمجهى على غزة، ويدفع بعشرات الشاحنات من المساعدات المصرية والدولية لأبناء غزة، ويمر منه المئات من مزدوجى الجنسية إلى الخارج..

MASRAWY: الحكومة الفلسطينية: مجزرة مخيم جباليا هي الأكبر حاليا منذ بدء العدوان على غزةالحكومة الفلسطينية مجزرة مخيم جباليا هي الأكبر حاليا منذ بدء العدوان على غزة | مصراوى

MOBTADA: جهود ضخمة على كل المحاور.. مصر تمد طوق النجاة لقطاع غزةتوصل مصر جهودها المستمرة منذ أكثر من 23 يوما لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، بإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لأهالي قطاع غزة.

