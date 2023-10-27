المركزي الروسي يرفع الفائدة للمرة الـ4 لكبح التضخم

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة ما يعادل نسبة 2% أساس لتصل إلى 15 %، بما يفوق جميع توقعات المحللين.ويأتي قرار المركزي الروسي في ظل قلقه من أن المخاطر التضخمية لا تزال في ارتفاع، حتى بعد أن أدت إعادة فرض ضوابط رأس المال إلى تخفيف الضغط على الروبل.
وأشار المركزي، إلى أن قراره برفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، جاء على خليفة ارتفاع الضغوط التضخمية بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعاته. وبحسب بيان مجلس إدارة البنك فإن تقديراته للتضخم لا تزال مرتفعة نظرا لزيادة الطلب المحلي بشكل متواصل وبما يتجاوز القدرة على زيادة إنتاج السلع وتقديم الخدمات.
ويتوقع بنك روسيا أن يتراوح التضخم السنوي بين 7 و7.5 % في العام الجاري، وينخفض إلى ما بين 4 و4.5 % في العام المقبل، حسب تقديراته المحدثة. ويستهدف المركزي خفض التضخم إلى 4 بالمئة بحلول العام المقبل وهو ما يتطلب تشديد السياسة المالية، حسب بيان بنك روسيا.الصليب الأحمر يعلن دخول أول أطقمه الطبية إلى غزة منذ اندلاع الحرببث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com
كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023عاجل -"انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام
بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت