المركزي الروسي يرفع الفائدة للمرة الـ4 لكبح التضخم

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة ما يعادل نسبة 2% أساس لتصل إلى 15 %، بما يفوق جميع توقعات المحللين.ويأتي قرار المركزي الروسي في ظل قلقه من أن المخاطر التضخمية لا تزال في ارتفاع، حتى بعد أن أدت إعادة فرض ضوابط رأس المال إلى تخفيف الضغط على الروبل.

وأشار المركزي، إلى أن قراره برفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، جاء على خليفة ارتفاع الضغوط التضخمية بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعاته. وبحسب بيان مجلس إدارة البنك فإن تقديراته للتضخم لا تزال مرتفعة نظرا لزيادة الطلب المحلي بشكل متواصل وبما يتجاوز القدرة على زيادة إنتاج السلع وتقديم الخدمات.

ويتوقع بنك روسيا أن يتراوح التضخم السنوي بين 7 و7.5 % في العام الجاري، وينخفض إلى ما بين 4 و4.5 % في العام المقبل، حسب تقديراته المحدثة. ويستهدف المركزي خفض التضخم إلى 4 بالمئة بحلول العام المقبل وهو ما يتطلب تشديد السياسة المالية، حسب بيان بنك روسيا.الصليب الأحمر يعلن دخول أول أطقمه الطبية إلى غزة منذ اندلاع الحرببث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com

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