المشدد 7 سنوات لسائق عذب طفله حتى الموت في أوسيم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الاثنين، سائق توك توك بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل ابنه تعذيبا حتى الموت.

وجاء فى اعترفات المتهم أمام جهات التحقيق، أنه خلال معاتبته لنجله بعدم تكرار الهروب من المنزل شعر أنه يكذب عليه، فقرر تأديبه بطرق أخرى فجرده من ملابسه ووثق يديه وقدمه بإيشاربات من المنزل، وعلقه في مروحة السقف أمام والداته وتعدى عليه بالضرب ب «سير قديم» خاص بالتيك توك وانهال عليه بالضرب في البطن والصدر.

وأضاف أن نجله لم يتحمل الضرب وطلب شرب المياه من أمه، ولكن عقب ذلك عاد للتعدي عليه بالضرب حتى فقد الوعي وقطع النفس فنقله على السرير وعليه أصدر صوت حشرجة عنيفة، ثم فقد النطق والحركة.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي headtopics.com

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