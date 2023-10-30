المشدد 15 سنة لمتهم بقتل سيدة بقصد السرقة

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها ملقاة داخل أرض بإحدى المناطق النائية بالسلام وكشفت التحقيقات ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات والمعلومات السرية اللازمة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يحمل كارت إجرامي (مسجل خطر)، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم استهدافه وأمكن القبض عليه وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

المشدد لمسجل خطر لاتهامه بقتل سيدة لسرقتها في السلامقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد مسجل خطر لاتهامه بقتل سيدة لسرقتها في منطقة السلام 15عاما كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها ملقاة داخل أرض بإحدى المناطق النائية بالسلام وكشفت التحقيقات ملابسات الواقعة وكشفت التحريات... اقرأ أكثر ⮕

تجديد حبس المتهم بقتل مسنة لسرقتها فى البساتينقرر قاضي المعارضات البساتين، تجديد حبس المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقتها في منطقة البساتين 15 يوما على ذمة التحقيق. اقرأ أكثر ⮕

بغرض السرقة.. تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل سيدة مسنة بالبساتينقرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل سيدة مسنة بغرض سرقتها في منطقة البساتين 15 يوما على ذمة التحقيق. اقرأ أكثر ⮕

المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاجقضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في المخدرات بدائرة مركز دار السلام.. اقرأ أكثر ⮕

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بوضع النار عمدا فى حوش بسوهاجقضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بوضع النار عمداً في حوش أحد الأشخاص بدائرة مركز دار السلام.. اقرأ أكثر ⮕

المشدد 7 سنوات لسائق عذب طفله حتى الموت في أوسيمعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الاثنين، سائق توك توك بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل ابنه تعذيبا حتى الموت. اقرأ أكثر ⮕