المتحدث العسكرى: المسيرتان الساقطتان فى نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أنه فى إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم إستهداف احداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.. إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أنه فى إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم إستهداف احداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.. إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

القاهرة الإخبارية: سقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر.. والسلطات تجمع المعلوماتسقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات اقرأ أكثر ⮕

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الأنشهود عيان للقاهرة : طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الأن اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: مصدران أمنيان مصريين أكدا سقوط مقذوف في مدينة نويبعنقلت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، عن رويترز، حيث صرح مصدرين أمنيين مصريين، بأنه يوجد مقذوف سقط في مدينة نويبع على البحر الأحمر، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: مصدران أمنيان مصريان يؤكدان لرويترز سقوط مقذوف فى نويبعنشرت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، تصريحات مصدرين أمنيين مصريين لرويتز، أكدا فيه سقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات. اقرأ أكثر ⮕

سقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمرأفاد مصدران أمنيان مصريان لوكالة «رويترز»، بسقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة اقرأ أكثر ⮕

كرم جبر تعليقا على حادث طابا: نثق تماما فى إجراءات الدولة المصريةأكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ثقته التامة فى الاجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بشأن حادثى نويبع وطابا ، داعيا الى التريث والهدوء. اقرأ أكثر ⮕