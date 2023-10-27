المتحدث العسكري: تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرجيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها في غزة هذه الليلةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:10 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:10 م

أعلن العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل ونتائج التحقيق في واقعتي سقوط جسم غريب في نويبع، وطائرة موجهة بدون طيار في طابا. وبتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة؛ ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.

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