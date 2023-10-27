المتحدث العسكري يعلن نتائج التحقيق في واقعتي سقوط جسم غريب في نويبع وطائرة بدون طيار في طابا

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرالأمم المتحدة: لا مؤشر على عدم صحة إحصاءات الصحة الفلسطينية حول الضحايا في غزةأعلن العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل ونتائج التحقيق في واقعتي سقوط جسم غريب في نويبع، وطائرة موجهة بدون طيار في طابا.

وبتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة؛ ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.

بيان هام من المتحدث العسكري بشأن حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطاباقال المتحدث العسكرى إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكرى: المسيرتان الساقطتان فى نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمرأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ، انه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا ، وبتحليل اقرأ أكثر ⮕

حادثا طابا ونويبع.. عماد الدين حسين: مصر لن تسكت لو انتهكت سيادتها بأي شكلسقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية في طابا، وسقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع. اقرأ أكثر ⮕

سقوط مقذوف في نويبع.. جيش الاحتلال: رصدنا تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر خلال الساعات الأخيرةسقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع في إطار التصعيد في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕