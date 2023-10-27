المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية لليوم السابع حول التصعيد الإسرائيلى فى غزة: نحن فى حالة انعقاد دائم.. نتواصل لإيجاد وسائل ضغط على إسرائيل لوقف المجزرة.. وما يحدث إبادة جماعية ويتجاوز كل الحدود

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في تصريحات خاصة لليوم السابع، ما يجري في هذه اللحظات من مجازر وإبادة جماعية في قطاع يتجاوز كل الحدود ويطيع بكل القيم البشرية، وما يجري هو إبادة بشرية للأطفال والنساء والعائلات التي تقضي تحت أنقاض منازلها فهذه حرب وحشية للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن ما يحدث في غزة هي محرقة ترتكبها العصابة الصهيونية، وارتكبت هذه الجرائم عام ١٩٤٨، فهم يرتكبون مجازر غزة، وللفرق بين ما ارتكبوه أجدادهم واليوم بأن مجازر ١٩٤٨ كانت دون إعلام ولكن الآن لايف على الهواء.

وشدد في حديثه على إننا نتطلع إلي تدخل دولي عاجل ضد إسرائيل لوقف هذه الإبادة الجماعية التي يحاول الاحتلال إعادة إنتاجها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، فقطاع غزة تنزف في كل شارع وحارة، والمستشفيات ضاقت بالجرحى. headtopics.com

ولفت أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس وقوف العالم مع الشعب الفلسطيني ، والشعب ينتظر الي مزيد من الضغط العربي والدولي ضد الإبادة التي تجرى في غزة. وأكد أن الرئيس محمود عباس أبو مازن، يواصل تكثيف اتصالاته مع الأطراف لممارسة ضغوط عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة، فإن الحكومة في حالة انعقاد دائم ورئيس الحكومة الفلسطينية يتواصل مع كل الأطراف لوقف الحرب والمحرقة في غزة.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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