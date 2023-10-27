المتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

وأضاف أنه جاء ذلك في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا.

وتابع أن جار قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

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القاهرة الإخبارية: مصدران أمنيان مصريين أكدا سقوط مقذوف في مدينة نويبعنقلت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، عن رويترز، حيث صرح مصدرين أمنيين مصريين، بأنه يوجد مقذوف سقط في مدينة نويبع على البحر الأحمر، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات. اقرأ أكثر ⮕