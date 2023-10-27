المتحدث العسكري يعلن تفاصيل التحقيقات في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة دون طيار بطابا

في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة دون طيار بطابا.

وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد ( 2 ) طائرة موجهة دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال حيث تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.حملة مواطن بكرداسة ترصد آراء الشارع حول تهجير سكان غزة إلى سيناء (فيديو)ماذا يحدث إذا حلم الانسان بثعبان اثناء نومه؟"تفاصيل مهمه للرجل ةالمراة"لغز قوي جدا وعايز تفكير..

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المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي طابا ونوبيعقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى : إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي طابا ونوبيعقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى: إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

بيان هام من المتحدث العسكري بشأن حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطاباقال المتحدث العسكرى إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكرى: المسيرتان الساقطتان فى نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمرأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ، انه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا ، وبتحليل اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكرى يعلن نتائج التحقيقات فى حادثى نويبع وطابا (إنفوجراف)أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أنه فى إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولةسقوط جسم غريب في نويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابا. اقرأ أكثر ⮕