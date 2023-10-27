المتحدث العسكري بعد حادثي نويبع وطابا: تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات

وصرح المتحدث العسكري، في بيان صادر اليوم الجمعة أنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا.

وأضاف المتحدث العسكري: بتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد ( 2 ) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا .

وأنهى بيان المتحدث العسكري بيانه قائلا: جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.العزب الطيب يطالب بوقف التطبيع وطرد سفراء إسرائيل من الدول العربيةهجمات لم تحدث من قبل.. تفاصيل الهجوم الكامل على قطاع غزةتقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزة headtopics.com

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