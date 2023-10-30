المتحدث باسم حركة فتح: جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا مفتوحة على غزة

03:32 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023قال المتحدث باسم حركة فتح، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا مفتوحة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال تنفيذ عمليات قصف مكثفة بلا هوادة وآلاف المفقودين مازالوا تحت الأنقاض، كما أن الاحتلال يرتكب عشرات المجازر يوميا في قطاع غزة وشعبنا يواجه حرب إبادة جماعية.

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