المتحدث العسكري: الطائرة الموجهة التي سقطت في طابا كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرالأمم المتحدة: لا مؤشر على عدم صحة إحصاءات الصحة الفلسطينية حول الضحايا في غزةأعلن العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل ونتائج التحقيق في واقعتي سقوط جسم غريب في نويبع، وطائرة موجهة بدون طيار في طابا.

وبتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة؛ ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.وزيرة البيئة: بدء المشاورات غير الرسمية لتمويل المناخ وآليات التنفيذ

المتحدث العسكرى: المسيرتان الساقطتان فى نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمرأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ، انه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا ، وبتحليل اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكرى : طيارة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طاباأكد العقيد غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27/10/2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافأكد العقيد غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27/10/2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕